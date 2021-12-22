سوسان: الاحتلالان الأمريكي والتركي لبعض الأراضي السورية سبب إطالة أمد الأزمة

قال الدكتور أيمن سوسان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستانا: “خلال الاجتماع عرضنا الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري”.

وأكد سوسان خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان أن الاحتلالين الأمريكي والتركي لبعض الأراضي السورية هما السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة، وأن نهب الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري ودعم ميلشيا “قسد” الانفصالية جرائم ضد الإنسانية وتزيد معاناة السوريين.

كما شدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لن تتمكن من إعادة الحياة للمجموعات الإرهابية والنيل من عزم سورية على ضرب أدوات الاحتلال حتى القضاء عليها.

يتبع…