سيدات قاسيون في صدارة دوري السلة

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة لدوري سلة السيدات، فيلعب في صالة الفيحاء بدمشق الوحدة مع جاره بردى في لقاء متكافئ.

وكانت مباريات الجولة قد انطلقت أمس، حيث حافظت سيدات قاسيون على سجل خال من الخسارة بعد الفوز على الجلاء بنتيجة (٥٨-٤٤) بعد مباراة تألقت فيها المخضرمة كارولينا أبو لطيف حيث سجلت ١٦ نقطة منها ثلاثية واحدة، محققة ١٦ ريباوند (٣ هجومي و١٣ دفاعي).

وقادت نجمة السلة السورية أليسيا مكاريان فريقها الثورة لتحقيق الفوز الرابع توالياً وهذه المرة على حساب الاتحاد بنتيجة (٧٣-٥٩) فسجلت ٢٥ نقطة منها أربع ثلاثيات ومحققة ٢٣ ريباوند (٥ هجومي و١٨ دفاعي) ولم تهدر أي رمية حرة و٣ بلوك، وقدمت الشابة حلا بو سعد أداء جيداً وسجلت ١٥ نقطة من خمس ثلاثيات.

وتابعت سيدات تشرين تقديم عروضهن القوية ونجحن بالفوز على مضيفاتهن الساحل بنتيجة (٥٧-٤٦) في مباراة كانت فيها لاعبة تشرين يارا سليمان الأفضل فسجلت ١٤ نقطة وحققت ١٨ ريباوند (٧ هجومي و١٠ دفاعي).

وحققت سيدات محردة أول فوز لهن بالدوري على حساب مضيفاتهن العروبة بنتيجة (٥٢-٤٤).

البعث ميديا -عماد درويش