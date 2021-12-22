كرنفال رياضي في نادي الجهاد وفاءً للاعبيه

نظمت إدارة نادي الجهاد كرنفالاً رياضياً ومباراة كروية جمعت قدامى وخبرات النادي، احتفاء بالذكرى السنوية للاعبي النادي الذين فقدوا حياتهم في مثل هذه الأيام وهم متجهون للمشاركة في مباراة رسمية ضمن الدوري الكروي.

الدكتور ريبر مسور، رئيس نادي الجهاد، أكد أن بادرة التكريم هي أقل ما يمكن أن يقدم للاعبين الذين خسروا حياتهم من أجل اسم ومكانة النادي، مشيراً إلى أنها مناسبة أليمة لجماهير الرياضة السورية عامة، مبيناً أنه تم الاجتماع مع أهالي اللاعبين ومحبيهم وبوجود الخبرات والكوادر والشخصيات الرياضية، وتم تنظيم مهرجان رياضي استذكر فيه مكانة الرياضيين الذين خسرناهم.

القامشلي- عبد العظيم العبد الله