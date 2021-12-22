“نيويورك تايمز” تعرّي القيادة الأمريكية وتكشف حقيقة غاراتها المزعومة

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القيادة العسكرية الأمريكية لم تنشر بيانات حول أعداد الضحايا المدنيين بمن فيهم الأطفال، نتيجة غاراتها في العراق وسورية وأفغانستان خلال السنوات الماضية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، التي حصلت على أكثر من 1.3 ألف وثيقة داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن “قيادة البنتاغون لم تجر تحقيقات كاملة في مثل هذه الحوادث ولم تتخذ إجراءات منعها في المستقبل”.

وأضافت: “وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنتاغون، عند ضرب إرهابيي داعش في العراق وسورية، لقي 1417 مدنياً مصرعهم منذ 2014، فيما تشير المواد التي حللها الصحفيون إلى أن مئات الضحايا بين السكان المدنيين لم يؤخذوا في الاعتبار”، وأوضحت: “لم يخبر العسكريون الأمريكيون القيادة بأن مدنيين بمن فيهم الأطفال، قد يكونون في منطقة تواجد الإرهابيين“.

وتؤكد الصحيفة أن “قيادة البنتاغون لم تنشر تقديراتها للخسائر المدنية المحتملة إلا في عدد قليل من الحالات”، لافتة إلى أن “القيادة الأمريكية دفعت تعويضات لأسر القتلى والمصابين في أقل من عشر قضايا فقط”.

ترجمة|| قسم الدراسات