اتفاق سوري عماني لتطوير التعاون بمجال الطاقة

بحث وزير النفط والثروة المعدنية، المهندس بسام طعمة، مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، الدكتور محمد بن حمد الرميحي، آفاق التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها في مجالات الطاقة.

وخلال الاجتماع، الذي جرى صباح اليوم عبر الفيديو، اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريبية بين البلدين وتدريب العاملين في وزارة النفط السورية لدى الجانب العماني لتلافي النقص في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الأزمة.

هذا بالإضافة إلى الاتفاق على عقد ورشة عمل عبر الفيديو بين الخبراء في الطاقات المتجددة من البلدين لمناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرة في هذا المجال وذلك بالنظر إلى الخبرة والتجربة العمانية المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.

من جهته، عبّر الوزير العماني عن رغبة بلاده الصادقة في التعاون مع سورية في مجال الطاقة.