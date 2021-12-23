تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة في اللاذقية

صدرت التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على البنزين في اللاذقية، وجاء قرار التعديل بناء على تعديل أسعار البنزين من 750 ليرة سورية لليتر الواحد إلى 1100 ليرة لليتر، وعلى كتاب لجنة تحديد الأسعار بما يعادل الزيادة في سعر مادة البنزين، وحدّد قرار التعديل أجرة الكيلو متر الواحد ب ٤٥٠ ليرة وأجرة الساعة الزمنية ب ٤٠٠٠ ليرة، والانطلاقة الأولى ٣٠٠ ليرة، والقفزة الواحدة ١٠ ليرة، مع التأكيد على متابعة التطبيق من قبل المرور والتجارة الداخلية وتعديل العدادات بموجبها..

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف أن القرار جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين، ولفت إلى أن المكتب يتابع مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتعديل العدّادات الخاصة بسيارات الأجرة العاملة على البنزين وفق الطاقة القصوى للعمل والمتابعة من قبل فرع المرور ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأوضح يوسف أن القرار يفرض على جميع السائقين وضع العداد بمكان ظاهر من السيارة وتشغيله فور صعود الراكب مؤكداً أن مخالفي القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بالقرارات النافذة وتعديلاتها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي السياق ذاته أكد مدير فرع السورية للشبكات المهندس ياسر سعّود أن فرع الشركة باشر على الفور باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنيّة والتقنية اللازمة للبدء بعملية تعديل العدّادات لسيارات الأجرة التاكسي في ضوء التعرفة الجديدة، مبيّناً أنه يتم إنجاز البرمجة للتعديل الذي يشمل نحو ٦٥٠٠ سيارة تاكسي أجرة تعمل ضمن مدينة اللاذقية، وأن المباشرة بتطبيق التعديل ستجري بالطاقة القصوى المتاحة من خلال كوادر فرع الشركة.

اللاذقية – مروان حويجة