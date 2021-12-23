زراعة حمص تبدأ بتوزيع منحة القمح

بدأت مديرية زراعة حمص بتوزيع منحة القمح المقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والهدف منها الوصول لستة آلاف مستفيد في ريف حمص وتتضمن المنحة ٢٠٠ كغ من القمح، و ١٥٠ كغ من السماد لكل مستفيد.

وذكر المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص “للبعث ميديا” أنه تم توزيع المناطق بحسب الحاجة واستيفاء المستفيدين للشروط المحددة بالمنحة، ووزعوا في سبعة مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توزيع منحة الأغنام المقدمة من الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بواقع ٥٠٠ مستفيد وتتضمن توزيع ٣ رؤوس من الغنم و٧٥ كغ من الشعير وزعت حصصها على ثلاثة مراكز وهي: مركز القصير وفيه ٢٢٥ مستفيداً ومركز تلكلخ ١٥٠ مستفيداً ومركز تلدو وفيه ١٢٥ مستفيداً، كما يتم العمل حالياً لتحديد المراكز والمناطق التي سيتم فيها توزيع منحة مقدمة من منظمة إيفاد هدفها الوصول إلى ٩٤ مستفيداً وتتضمن شبكات ري بالتنقيط وبذار خضار.

حمص _ صديق محمد