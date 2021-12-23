شهر الخير في السويداء يستهدف ٨٧٤٧ أسرة

استهدف شهر الخير الذي أطلقته محافظة السويداء نحو ٨٧٤٧ أسرة حصلت على مساعدات متنوعة.

وبين مشرف المبادرة وليد الحمود أن عدد المساعدات المقدمة ٨٧٤٧ مساعدة مباشرة شملت تقديم أدوية ومعاينات وتقديم ستر لطلاب المدارس ومساعدات عينية وألبسة شتوية وثمن مازوت وقرطاسية ودورات تعليمية.

وبين الحمود أن العدد أكبر من ذلك بكثير إذا أخذنا بعين الاعتبار نشاط غرفة التجارة والصناعة والسورية للتجارة وبعض الجمعيات التي وثقت مشاركتها، ولكن لم توفر أرقام المساعدات المقدمة إضافة لحملات التشجير والنظافة والدورات المجانية..

وبين الحمود أن هذا هو الوجه الذي نعتز به في محافظة السويداء، حيث برز النشاط الاجتماعي لفعالية شهر الخير الذي تم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المجتمع المدني بشكل واضح من خلال توزيع الألبسة الشتوية لعدد من طلاب المدارس وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

وفي المجال التربوي التعليمي وبالتعاون مع مديرية التربية ومؤسسات تعليمية تم القيام بدورات مجانية للطلاب للتحفيز والمثابرة في طلب العلم.

وأشار الحمود أن اللجان الاجتماعية والطبية والزراعية والاقتصادية والصحية قدمت خدماتها المجانية بالتعاون مع المديريات العامة والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي عبر تقديم الفحوصات والأدوية المجانية وتسيير السيارات الجوالة وفتح مراكز بيع للمواد الغذائية بسعر التكلفة وكذلك القيام بحملات تشجير في المناطق المتضررة.

السويداء _رفعت الديك