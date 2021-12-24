أول بطاقة ذكية للخبز صادرة عن محافظة دمشق عام 1941

البطاقة الذكية تجربة تستحق الاهتمام والرهان أيضا وهي تشق طريقها اليوم نحو النجاح في ظروف منعكسات العدوان على سورية شعبا ودولة وثوابت ومبادئ عريقة وأصيلة.

في هذا السياق يذكر أن أول بطاقة ذكية للخبز كانت محافظة دمشق أصدرته عام ١٩٤١، وكانت تُعطى لمدة شهر واحد، تم العمل بها حتى عام 1944 نتيجة النقص الحاد بالطحين وجاءت بعد أن صادرت قوات الا حتلا ل الفر ن س ي القمح من سورية لإطعام جيشها خلال الحرب العالمية الثانية.

الحكومة السورية اضطرت حينها لاصدار (قسيمة الخبز) لتخفيف الأزمة تختلف بإختلاف عدد أفراد الأسرة.

وتعمل الحكومة السورية اليوم على تأمين مادة الخبز عبر البطاقة الذكية بآلية منظمة تضمن حصول المواطن السوري على الخبز بدون انقطاع، وجاءت هذه الإجراءات نتيجة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، واحتلال المحتلين الأمريكي والتركي لمناطق شمال وشمال شرق سورية وحرق محاصيل القمح، وسرقة ثروات الشعب السوري، بهدف الضغط على الدولة السورية وإخضاعها.