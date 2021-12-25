الاحتفال بعيد الميلاد وتقديم التهاني في اللاذقية

ازدانت اللاذقية اليوم بأجواء عيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وبهذه المناسبة المجيدة أقيمت القداديس والصلوات في الكنائس، وألقيت خلالها عظات العيد التي أكدت على المعاني السامية للاحتفال بالميلاد المجيد الذي تتجلى فيه قيم المحبة والخير والإخاء..

ففي كنيسة ماريوحنا للروم الأرثوذكس أدى الصلاة فيها الأب إبراهيم خشيفي والأب باسيل نصير والأب جورج مرقبي، وفي كاتدرائية جاورجيوس للروم الأرثوذكس المطران اثناسيوس فهد، وفي الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في اللاذقية أداها القسيس سلام حنا وفي كنيسة اللاتين الخوري فادي عازر، كما أقيمت الصلوات بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك.

وتضرع المصلّون بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام على سورية وشعبها ونهاية للآلام التي مرت على مدى سنوات طويلة جراء الإرهاب والحصار الجائر، مؤكدين أن السوريين بصمودهم رسموا طريق النصر وهم قادرون على لملمة الجراح والانطلاق إلى غد أفضل.

وبمناسبة عيد الميلاد المجيد قدّم الرفيقان المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال والفعاليات الرسمية والحزبية والشعبية في محافظة اللاذقية

التهاني الرسميّة والشعبيّة بعيد الميلاد المجيد

لرؤساء الطوائف ورعاة الكنائس المسيحيّة في اللاذقيّة وقدقدم الرفيقان إسماعيل وهلال إلى رؤساء الطوائف المسيحية ورعاة الكنائس ولجميع الحاضرين، ومن خلالهم الى أبناء الطوائف المسيحية التهاني بعيد الميلاد المجيد، وتمنيّا لهم أعياداً مباركة و أيّاماً ملؤها الخير والبركة، والاستقرار لكلّ أبناء الوطن.

وبدورهم رؤساء الطوائف المسيحية عبروا عن الشكر بهذه المعايدة التي تعكس أجواء الفرح بعيد الميلاد والمحبة والألفة بين أبناء سورية الحبيبة.

اللاذقية – مروان حويجة