الجو صحو بشكل عام وتحذيرات من الصقيع ليلاً

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بينما يكون بارداً ليلاً مع الحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المناطق الجبلية وأغلب المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام..