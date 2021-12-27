“تالافيزيون” الأردني في القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار

بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة، كأول فوز عربي في هذه الفئة، اختارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار الفيلم الأردني القصير “تالافيزيون” للمخرج مراد أبو عيشة في القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم قصير، ليكون ضمن 15 فيلماً تنافس على الجائزة من بين 145 فيلماً تأهلوا في هذه الفئة.

ويعد فيلم “تالافيزيون” هو الفيلم العربي الوحيد الذي تم اختياره في نسخة الأوسكار 2022 والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها يوم 27 أذار المقبل في لوس أنجلوس.

وقبل أسبوع، فاز الفيلم بجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لتكون الجائزة الدولية الرابعة للفيلم، كما عُرض مؤخراً في مهرجان بورتلاند السينمائي المستقل.

وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم، لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، وفاز أيضاً بالجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي.

كما حصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بولهاوس لأفضل كاميرا، ونال أيضاً دعم صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الرابعة سنة 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.