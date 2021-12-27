قيادة الحزب: الإجراءات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل باطلة ولاغية وليس لها أي معنى

دمشق- البعث:

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في بيان لها اليوم الاثنين، أن كل الإجراءات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل باطلة ولاغية وليس لها أي معنى في قاموس الشعب العربي السوري الأبي، مبيّنة أن الكيان المغتصب سيعلم مدى قدرة الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وحقوقه، وما يؤكد هذه القدرة هو تصدّيه لأعتى الحروب وتحقيقه إنجازات على طريق التحرير الكامل.

وأوضح البيان أن العصابات الصهيونية أعلنت بالأمس عن خطة لإجراءات على أرض الجولان المحتل، ما يؤكد من جديد أن هذا العدو مستمر في مشاريع الاستيطان مستغلاً العدوان الواسع على سورية ومشاريع التطبيع معه، ظناً منه أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء دون رقيب، مضيفاً: إن الكيان الصهيوني المحتل يستمر في ممارساته على أرض الجولان، التي تمثل انتهاكاً فظاً لحقوق شعبنا العربي السوري وللقانون الدولي وحقوق الإنسان على حد سواء، إضافة إلى احتلاله للأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق شعب فلسطين التاريخية..

وتابع البيان: إن الطبيعة العدوانية لهذا الكيان تتصاعد باستمرار، حيث تلاقي التشجيع والدعم من قوى الهيمنة والاستعمار الجديد ومن قوى الإرهاب التي اجتمعت لتشنّ على سورية حروباً مركبة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر..

وختم البيان بأن سورية تؤكد أن شمس الحرية في الجولان سوف تسطع من جديد، وأن تصدينا للإرهاب وداعميه على أرض سورية هدفه تحرير الأرض السورية بكاملها بما في ذلك الجزء العزيز منها، الجولان المحتل، وأن في صمود أهلنا الأشاوس هناك منذ الاحتلال تأكيداً أن الشعب العربي السوري لا يتخلى عن أرضه وحقوقه مهما كانت التضحيات.