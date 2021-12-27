لافرنتييف: الدول الضامنة لأستانا تعمل على زيادة فعالية مكافحة الإرهاب في سورية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، الكسندر لافرنتييف، أن الدول الضامنة لعملية أستانا تعمل على زيادة فعالية عمليات مكافحة الإرهابيين في سورية وتقليل مستوى التصعيد في البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء تاس، شدد لافرنتييف على وجوب مواصلة الحرب على ما تبقى من المظاهر الإرهابية في سورية، نظراً لأنه لا يزال عدد كبير من الجماعات المتطرفة والإرهابية في إدلب بشكل خاص.

ولفت إلى أن المشاورات الجارية حالياً تستهدف إيجاد وتطوير الآليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة فعالية العمل على مكافحة الإرهاب وتقليل مستوى التصعيد، مبيناً أن بلاده تواصل التفاعل مع الولايات المتحدة بشأن سورية رغم استمرار تدني مستوى العلاقات بين البلدين بشكل عام وبقائها “عند مستوى منخفض وقابل للتفجر”.