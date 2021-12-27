مئات المشاريع الاقتصادية لجرحى العجز الكلي

انطلق أكثر من 248 جريحاً من شريحة العجز الكلي هذا العام بمشاريعهم الإنتاجية المتنوعة في مختلف المحافظات السورية، في درعا، دمشق وريفها، حلب، اللاذقية، حماة، حمص، طرطوس وغيرها.

صفحة جريح وطن نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك أن المشاريع تنوعت بين الزراعية والتجارية والحرفية وأيضاً استثمارية تقوم على الشركات، إضافة للصناعية.

وينظر مشروع جريح الوطن إلى المشروع الاقتصادي للجرحى على أنه الأداة الأكثر فاعلية في استعادة جرحى العجز الكلي لمقدراتهم، والوسيلة الأجدى في تمكينهم من سبل الحياة والعيش وتحقيق طموحاتهم في ممارسة المهن والأعمال التي يحبون.

هذا ويعد إنشاء المشاريع الإنتاجية سبيل تحقيق مصدر دخل مستقل للجرحى ولعوائلهم.

ويسعى مشروع جريح الوطن بشكل مستمر إلى البحث عن حلول لدعم مشاريع الجرحى المتعثرة وتقديم طرق جديدة لتطوير المشاريع القائمة منها.