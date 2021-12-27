وصلت حد الضرب.. هذا ما حصل في مركز اشرفية صحنايا الصحي

شهد مركز الشهيد رأفت هناوي الصحي في اشرفية صحنايا ازدحاماً كبيراً مع تدافع المواطنين المقبلين من أجل اخذ لقاح ” كورونا “، لكن الأمر المستغرب كان بأن وصل الأمر إلى حد “الضرب” بين بعض المواطنين والمشرفين في المركز ما استدعى تدخل عناصر قوى الأمن الداخلي في ناحية صحنايا من أجل تنظيم الدور.

وأكد مواطنون على سوء المعاملة التي تعرضوا لها في المركز إضافة إلى عدم التقيد بالدور، وذلك وفق المصالح والعلاقات الشخصية مع بعض الممرضين والعاملين في المركز على حد تعبير بعض المواطنين.

“البعث ميديا” تواصل مع مدير الصحة في ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس والذي أكد أن الازدحام جاء نتيجة إقبال المواطنين بعد قرار رئاسة الحكومة القاضي بضرورة أخذ اللقاح وعدم دخول عدد من المؤسسات الحكومية إلا بورقة لقاح، مشيراً في تصريحه إلى توافر اللقاحات في المركز مع تواجد الكوادر، لكن هناك فوضى من قبل المراجعين وعدم تقيد بالدور لاسيما أن عملية اللقاح دقيقة جداً بحاجة إلى ملئ استمارات.

وأشار نعنوس إلى أن عملية إعطاء اللقاح مستمرة وبشكل مجاني وسيتم توزيع فرق جوالة في المنطقة والاستعانة بالمراكز الأخرى من أجل تخفيف الازدحام.

ووعد نعنوس بمتابعة الشكاوى الواردة على المركز والتحقيق بها ومحاسبة المقصرين في حال أثبتت صحتها.

البعث ميديا || خاص – علي حسون