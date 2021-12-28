الرفيق الهلال: تهيئة شباب وطني من أسمى وأنبل أهداف اتحاد شبيبة الثورة

دمشق – البعث:

التقى الرفيق الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال في مبنى القيادة المركزية رئيس وأعضاء قيادة اتحاد شبيبة الثورة.

ونقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحيات ومحبة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد لكل الرفاق الشبيبيين، مشيراً إلى الرعاية التي يوليها قائد الوطن للأجيال الشابة، مؤكداً أهمية الشباب ودورهم في المرحلة الحالية، فهم عماد الوطن، ويعقد عليهم الأمل في مرحلة إعادة الإعمار والبناء والنهوض، وأضاف: سعى مخططو العدوان على سورية لتدمير الطاقات الشابة، وتهجير العقول المبدعة، ولكن بفضل وعي شبابنا فشلوا في تحقيق أهدافهم، وكان شبابنا الرديف الدائم للجيش العربي السوري من خلال استمرارهم بجامعاتهم ومدارسهم وإبداعهم.

وشدد الرفيق الأمين العام المساعد على الدور الهام الذي تقوم به منظمة اتحاد شبيبة الثورة، مؤكداً على ضرورة التأسيس لمرحلة عمل جديدة للاتحاد نتمثل فيها أخلاقيات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وإتباع سلوكياته في آلية العمل الجماعي المؤسساتي.

وأوضح الرفيق الهلال أن منظمة اتحاد شبيبة الثورة لها خصوصية فريدة وهي الأداة الحقيقية لاحتضان جيل الشباب وأمامها خطوات مستقبلية ليست سهلة لتنشئة الجيل الشاب تنشئة وطنية عروبية ودفعه والارتقاء به للنضوج الفكري.

وطلب الرفيق الهلال من رئيس وأعضاء قيادة الاتحاد تأطير العمل وفق خطط مستقبلية واضحة والسير بها على منحيين مرحلي واستراتيجي، ووصل الليل بالنهار في عمل إيجابي بنّاء وإغناء العمل بالنقاش، وتكامل الأدوار ضمن علاقة رفاقية تجعل المنظمة متميزة ليشهد المستقبل تطوراً ملحوظاً وتستعيد المنظمة ألقها من جديد.

كما شدد الرفيق الأمين العام المساعد على أهمية اختيار الأدوات الإيجابية في العمل ودعم الروابط والوحدات الأساسية للعمل والوجود بين الناس ضمن مخطط علمي عملي منظم، والدخول في العمق والمضمون الذي يهم جيل الشباب في المجالات كافة وضمن النطاق الوطني، لأن تهيئة شباب وطني وإصلاح أفكار الشباب من أسمى وأنبل وأهم أهداف اتحاد شبيبة الثورة.

حضر اللقاء الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباب.