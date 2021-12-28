زيادة على تعويضات جرحى قوات الدفاع الشعبي

وافق مجلس الوزراء على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع #جريح_الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي.

وأقر المجلس زيادة شهرية على التعويض مقدارها 20 ألف ليرة سورية بحيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 – 79) من 110 ألف إلى 130 ألف، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69) من 80 ألف إلى 100 ألف.

كما أقرت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن زيادة قيمتها 20 ألف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 140 ألف ليرة شهرياً، وستتم تغطية الزيادة لشريحة #العجز_الكلي من صندوق جريح الوطن.

وكان الرئيس الأسد أصدر في كانون الأول الجاري المرسوم رقم 30 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة وقدرها 25% من المعاش التقاعدي.