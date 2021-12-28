ضبط مواد منتهية الصلاحية في الحسكة

أكد باسل العباوي مدير الشؤون الصحية بمجلس مدينة الحسكة “للبعث ميديا” بأنه تم تنظيم 18 ضبطاً صحياً بحق المخالفين بقضايا تمنوينية وتجارية، وأشار العباوي إلى أن المخالفات شملت محال تجارية كانت تبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة لعدم التقيد بالشروط الصحية والنظافة وعدم الالتزام بالإجراءات للاحترازية لوباء كوفيد 19..

ولفت مدير الشؤون الصحية بمجلس المدينة بأن دوريات الرقابة قامت بمصادرة 15 كرتونة من مواد مختلفة منتهية الصلاحية شملت بعض أصناف الشوكولا والبهارات والزهورات والنسكافيه، وتم إتلافها أصولاً وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

الحسكة _ إسماعيل مطر