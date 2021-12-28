عفرين.. مرتزقة الاحتلال التركي يواصلون التنقيب عن الآثار وتهريبها

تحت إشراف استخباري تركي مباشر، بدأ مرتوقة الاحتلال التركي بعملية تنقيب جديدة عن الآثار في محيط مدينة عفرين المحتلة شمال حلب.

مصادر أهلية ذكرت أن إرهابيين مما يسمى “الجيش الوطني” التابعين لقوات الاحتلال التركي بدؤوا مجددا بعمليات حفر وتجريف للتربة بحثاً عن الآثار واللقى في تل عبوش الأثري قرب قرية كمروك شمال مدينة عفرين، حيث يقومون بالحفر مستخدمين معدات حديثة تم تزويدهم بها من الاحتلال التركي الذي يدعمهم في المنطقة ويشرف مباشرة على عمليات التنقيب.

وأشارت المصادر إلى أن عملية البحث عن الآثار وسرقتها في عفرين تتم بشكل ممنهج وتديرها الاستخبارات التركية التي تتحكم بالإرهابيين في تلك المنطقة، بغية بيعها لتجار الآثار الأتراك مقابل ثمن زهيد في الوقت الذي تسعى فيه قوات الاحتلال التركي للسيطرة على القطع الأثرية التي تحفظ تاريخ المنطقة وهويتها السورية.