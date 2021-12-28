مطالب هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام بدرعا

أشارت الرفيقة ذودة محارب رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والاعلام الفرعي خلال اجتماعها مع أعضاء الهيئة إلى أهمية دورات الإعداد الحزبي التي تنفذها مدرسة الإعداد، مؤكدة على تنوع المشهد الثقافي في المحافظة بما يخلق حالة صحية تعطي صورة مشرفة عن العمل الفكري منوهة إلى دور المراكز الثقافية في هذا المجال..

كما أكدت على أهمية مواكبة الحدث السياسي ضمن المؤسسات الحزبية وضمن المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الثقافية المختلفة، لاسيما إعلامياً من خلال إبراز أغلب النشاطات الحزبية، وضرورة الارتقاء بالعمل بما يعزز الحالة الثقافية والفكرية لدى الرفاق والعمل على إظهار أهمية منتديات البعث للحوار والمناظرات الثقافية التي تعمق ثقافة الحوار.

وتركزت مداخلات أعضاء الهيئة حول صعوبات العمل الإعلامي وعدم تعاون الجهات المعنية مع وسائل الإعلام المكتوبة، والعراقيل التي تواجه عمل بعض المحطات الثقافية في ريف المحافظة، والعمل على ضرورة الإسراع بترميم الجامع العمري في ازرع كمعلم أثري بعد أخذ الموافقات اللازمة.

كما قدم الرفاق أعضاء هيئة المكتب عدة مقترحات حول توسيع النشاط الثقافي الفكري في مختلف المدن والمناطق وتفعيل مشاركة الطاقات الفكرية المجتمعية في الندوات الحوارية الثقافية، وجرى خلال الاجتماع عرض خطة عمل المكتب خلال المرحلة القادمة في مجال دورات الإعداد الحزبي والأنشطة الثقافية والفكرية للعام القادم.

وقدم أعضاء هيئة المكتب مداخلات ومقترحات حول دورات الإعداد الحزبي، وترشيح الرفاق الأكثر تميزاً وتفاعلاً، وتطوير أساليب التثقيف، في حين عرض مدير مدرسة الإعداد واللجان في الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية ومديرو المؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية لواقع العمل ومقترحات تطويره وتوسيع أثره في المجتمع لتحقيق قيمة مضافة في المنتج الثقافي والفكري والإعلامي والأدبي.

درعا- دعاء الرفاعي