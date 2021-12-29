موسكو: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن وجود الجماعات المتطرفة في إدلب وبقايا خلايا تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في سورية يشكل مصدراً لزعزعة الاستقرار موضحاً أن عملية مكافحة الإرهاب لا تزال قائمة ومستمرة.

وقال سيرومولوتوف في حديث لوكالة سبوتنيك اليوم “مايزال الوضع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب متوتراً للغاية.. وماتزال الأوضاع الصعبة قائمة في سورية حيث العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار ببقاء الجماعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وبوجود خلايا تنظيم “داعش” و”القاعدة”.

وشدد سيرومولوتوف على أن الجيش السوري وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الروسية استطاعا خلال العام المنصرم تعزيز النجاح في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي على الأراضي السورية مبيناً أنه نتيجة لذلك “تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير والقضاء على قوته ووسائله المهمة كما تم تدمير هيكله التنظيمي وتقليل توفير الموارد له”.