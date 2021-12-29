هدايا الميلاد لأطفال مرضى السرطان بطرطوس

وزعت محافظة طرطوس هدايا لأطفال مرضى السرطان،

بمناسبة أعياد الميلاد وقدوم العام الجديد، لخلق جو من الفرح والبهجة لهؤلاء الأطفال، ضمن مصفوفة الدعم المجتمعي التي تقوم بها المحافظة مؤخراً.

ولفتت تمارى السعدي المشرفة على الفعالية أن الفعاليات الاقتصادية لديها ما يسمى بالقطاع الاجتماعي والأعمال الخيرية ويتم المساهمة بالعديد من الفعاليات المجتمعية، وأشارت إلى أن الهدف من الفعالية تقديم شيء جديد للأطفال في نهاية سنة وبداية سنة جديدة ورسم الفرحة والابتسامة على وجوههم.

في حين اعتبر ربيع إبراهيم، رئيس دائرة الجرحى في محافظة طرطوس، أن الفعالية هي دعوة للأطفال المصابين بمرض السرطان للاحتفال بعيد الميلاد، وأضاف: إن الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة تندرج ضمن مصفوفة الدعم المجتمعي من تكريم لأبناء الشهداء والجرحى والاحتفال معهم وتقديم هدية الميلاد لهم.

وقالت غنوة حسن، مديرة مكتب الشهداء في محافظة طرطوس: إن فعالية اليوم تخص فئة معينة لها وقع خاص في نفس كل إنسان، وهي محاولة بسيطة لرسم البسمة على وجوه الأطفال لخلق شعور لديهم بأن هناك من يقف بجانبهم ويشعر بآلامهم.

ووجه صفوان أبو سعدى، محافظ طرطوس، كلمات للأطفال في ختام الحفل قال فيها: الألم يصنع المعجزات ويصنع الإرادة القوية وأنتم بإرادتكم وحبكم للحياة ستنتصرون على المرض.

طرطوس – رشا سليمان