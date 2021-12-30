اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي بريف حلب

تجدد الاقتتال بين مسلحي مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة الباب بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع قتلى من الإرهابيين.

مصادر محلية ذكرت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الرشاشة بين إرهابيي ما يسمى (فرقة الحمزة)، بعد خلاف على تقاسم المسروقات والاستيلاء على أراض زراعية وممتلكات المواطنين في قرية التفريعة بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بمقتل إرهابيين اثنين وإصابة 4 آخرين، وسط حالة خوف بين أهالي المنطقة جراء كثافة الرصاص العشوائي.