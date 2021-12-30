“الأمل بالعمل.. الأمل بالزراعة”.. رابطة محردة تعقد مؤتمرها الانتخابي

تحت شعار “الأمل بالعمل.. الأمل بالزراعة”، عقدت رابطة محردة الفلاحية مؤتمرها الانتخابي، بحضور الرفاق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين خالد حديد، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين موسى درويش، وأمين شعبة محردة للحزب حازم الشيخ، ورئيس اتحاد فلاحي حماة هيثم جنيد.

واستعرض الرفيق حديد الواقع السياسي والاقتصادي في ظل الحصار على سورية، وأن الفلاحين يعول عليهم في الأزمات وفي بناء الوطن، منوهاً إلى التنظيم الفلاحي ودوره الهام في الاقتصاد الوطني والارتقاء بالواقع الزراعي، كما أشار إلى أهمية الانتخابات الفلاحية والتقيد بالتعليمات الانتخابية لهذا الاستحقاق، ومن ثم فتح باب الترشح لمجلس الرابطة الفلاحية، وجرت العملية الانتخابية بجو من الديمقراطية والشفافية..

حيث فاز 13 من أصل 19 مرشحاً، ومن ثم جرى انتخاب مكتب الرابطة من ضمن الناجحين بمجلس الرابطة الفلاحية.

حماة – حسان المحمد