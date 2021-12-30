الصحة الفرنسية تفرض الكمامة في الشوارع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية فرض ارتداء الكمامات في شوارع العاصمة باريس بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وعدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو، بحسب مانقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية.

وزير الصحة الفرنسية، أوليفييه فيران، بين أن فرنسا تشهد تسونامي لعدوى كورونا يغذيه متحورا دلتا وأوميكرون.

وكان فيران أعلن، أمس، تسجيل بلاده رقماً قياسياً على مستوى أوروبا والبلاد بإصابات كورونا الجديدة بلغ 208 آلاف إصابة بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن ارتداء الأقنعة إلزامي داخل المباني العامة ووسائل النقل العام في جميع أنحاء فرنسا.