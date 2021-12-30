الوصلة الطرقية بين أوتسترادي درعا القديم والجديد تتحول لمكب قمامة!

يبدو أن الشكوى التي نشرها موقع البعث ميديا منذ أكثر من شهر حول ضرورة فتح الوصلة الطرقية بين أوتسترادي درعا القديم والجديد قبالة ضاحية الثامن من آذار بصحنايا لم تلق الاهتمام المطلوب، رغم الحاجة الماسة لذلك، وذلك بعد أن عاد الأمن والأمان للمنطقة،

المشكلة أن هذا الإغلاق الذي لم يعد مبرراً، بحسب قول الأهالي، حيث حوّل “الوصلة” التي يبلغ طولها بحدود الـ 500 متر إلى مكب للقمامة القادمة من الضاحية، ولو استمر الأمر على هذا الحال فسينقطع الطريق حتى أمام من يسير على أقدامه، فهل تلقى مطالب الأهالي الاهتمام هذه المرة؟!..

ريف دمشق – البعث ميديا