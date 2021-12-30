دراسة لتقييم عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي

يعمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة على تقديم الدعم الكامل للفلاحين، حيث قّدّر الدعم المقدّم للبذار هذا العام ب15. 7 مليار ليرة للمؤسسة العامة لإكثار البذار بهدف تعويضها عن الفارق السعري بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المدعوم، وتسديد الفارق السعري بين تكلفة المقنن العلفي الموزع لمربي الثروة الحيوانية وسعر البيع المدعوم والبالغ مايقارب 2 مليار ليرة سورية،

وأكدت لمى الجنيدي مديرة الصندوق استمرار تقديم الصندوق مستلزمات الإنتاج للفلاحين من خلال دعم البذار المحسن الموزع للفلاحين والأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، بالإضافة لدعم البيوت المحمية ومربي دودة الحرير وغيرها، مشيرة إلى أن تقديم الدعم تم حسب الأولويات والتي ترى الوزارة ضرورة تشجيعها، مثل البيوت المحمية على اختلاف أنواع المحاصيل المزروعة فيها ب 40 ألف ليرة للبيت الواحد المخطط والمنظم بمبلغ إجمالي وقدره 3.2 مليار ليرة سورية، ودعم مربي دودة الحرير بمبلغ 3.2 مليون ليرة سورية، ولفتت مديرة الصندوق إلى قيام صندوق الدعم حالياً بدراسة لتقييم أثر الدعم المقدم للمحاصيل والمنتجات الزراعية التي تم دعمها، وذلك للوصول إلى الآلية والمبالغ الصحيحة الواجب تقديمها ليصبح الدعم أكثر جدوى ويحقق أهدافه والغرض منه.

ميس بركات