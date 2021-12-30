ملك البحرين يعين وحيد مبارك سيار سفيراً فوق العادة لدى سورية
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوماً بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سورية.
ووفق وكالة أنباء البحرين نص المرسوم على تعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض.
وجاء المرسوم كما يلي:
- المادة الأولى: يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض.
- المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.