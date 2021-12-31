“السبكي” تتنفس من جديد.. ٢٠٠ غرسة تزرع في عيد الشجرة

تزامناً مع اليوم العالمي للشجرة، أقامت جمعية “أصدقاء حديقة السبكي” فعالية لتشجير الحديقة وزراعتها، بمشاركة تلاميذ المدارس الابتدائية المجاورة لها..

رئيس الجمعية، الدكتور غسان كركوتلي، صرح ل”البعث ميديا”، أن هدفهم هو حماية المساحات الخضراء ورعايتها، وبناء على ذلك بادر أعضاء الجمعية بهذه الفعالية ودعوا تلاميذ المدارس ليزرعوا بأيديهم الأشجار والورود، ويتعلموا كيفية الحفاظ عليها، فالطفل الذي يزرع شيئاً لا يكسره ويفتخر به..

وبين د. كركوتلي أنه تمت زراعة ٢٠٠ غرسة، ١٠٠ منها حول سور الحديقة، و٥٠ شتلة من الورد الجوري في الأحواض وأخرى من الياسمين الأصفر والأبيض جنوب الحديقة، كما أهديت ٤٠ غرسة للأطفال ليزرعوها بالمكان الذي يفضلونه..

الجمعية، وبعد حصولها على الإشهار الصيف الماضي، بدأت بالاقلاع والإنتاج بالزراعة، والبداية كانت من حديقة السبكي، بحسب رئيسة نشاطات الجمعية، هناء توتنجي، التي أفادت بأنهم عملوا، في هذه الفعالية، على دمج الزراعة مع الدراسة للطلاب، فهم الأجيال التي يعول عليهم للحفاظ على البيئة.

ولفتت إلى أن الأطفال تلقوا الإرشادات البيئية والتعليمية حول الأشجار وأهميتها للطبيعة والناس، معربة ل”البعث ميديا” عن أملها بأن تستمر الأجيال القادمة بهذا النهج لجعل الحدائق دائمة الخضرة ومصدر راحة للجميع..

تفاعل الأطفال كان كبيراً مع هذه المبادرة، خاصةً وأنهم زرعوا بأيديهم وحصلوا على غرسات ليزرعوها في بيوتهم ومدارسهم، ويضاف إلى ذلك ما زرع في نفوسهم من حب للأشجار ورغبة بالحفاظ عليها وحمايتها، كما عبر البعض منهم.

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس الجمعية، عارف الأبرش، إلى أهمية أن يتعرف الأطفال على الجو البيئي والزراعي، وأن يتعلموا أن يزرعوا ولا يقطعوا ولا يخربوا، مشدداً على ضرورة تكرار هذه الفعاليات التي من شأنها أن تحسن البيئة وتهتم بها..

وهذا أيضاً ما أكدت عليه المهندسة كارينا حربا، مديرة الحدائق المسؤولة عن “السبكي”، فالفعالية لم تقتصر على زراعة الحديقة وإغنائها بل توعية الأطفال بأهمية الأشجار والنباتات، وتنمية الإحساس بالمسؤولية لديهم، إذ يجب على الطفل، وفقاً لها، أن يشعر بأنه مسؤول عن شيء ما وليس فقط مجرد متلقّ، فهو مساهم بالمجتمع كغيره حتى لو كان عمره صغيراً..

وحضر الفعالية كل من مدير الحدائق بمحافظة دمشق، سامر فرفور، ورئيسة قطاع الحدائق بالمحافظة، المهندسة هالة مارديني، ومعاون مدير تربية دمشق ومسؤول الطلائع والموجهة التربوية المنطقة..

البعث ميديا – رغد خضور