التعاقد مع الفلاحين لزراعة أكثر من 16 ألف دونم بالقمح في السويداء

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول القمح لتنفيذ الخطة الإنتاجية الإكثارية للموسم الزراعي المقبل.

وأشارت مديرة الفرع المهندسة سلاف السعد في تصريح لمراسل سانا إلى أن المساحات المتعاقد لزراعتها بلغت نحو 16171 دونماً وشملت أراضي في المناطق المستقرة مطرياً وتم توفير 259 طناً من البذار أصناف دوما 1 وشام 3 لزراعتها.

ولفتت السعد إلى مواصلة الفرع بيع بذار القمح للمزارعين للموسم الحالي لتنفيذ الخطة الزراعية حيث بلغت الكميات المباعة منها لغاية تاريخه 1471 طناً.