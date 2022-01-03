استلام مليون جرعة لقاح كورونا من جمهورية الصين الشعبية
تسلمت وزارة الصحة اليوم مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية ومستلزمات مخبرية لتشخيص الإصابات.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش أن اللقاحات والمستلزمات المخبرية تشكل دعماً كبيراً للقطاع الصحي في مواجهته لوباء كورونا وهي دليل حرص القيادة الصينية على تعزيز العلاقات مع سورية بمختلف المجالات واستمرارها.
بدوره بين سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو أن بلاده تبذل أقصى جهودها لدعم الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتحقيق تعاون دولي أكبر في هذا المجال ولاسيما مع ظهور متحورات جديدة.