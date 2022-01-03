اليونيسكو.. تكريم أوركسترا القانون السورية “روجيندا”

نظرا لحضورها الفعال، كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” أوركسترا القانون السورية “روجيندا” حيث شاركت الفرقة في مؤتمر الموسيقا العالمي دبليو إم سي الذي أقيم في مدينة برمنغهام الإنجليزية.

واختارت منظمة اليونيسكو قائد ومؤسس الأوركسترا أوج زياد أبو زيد سفيراً موسيقياً لسورية عالمياً حيث أوضح في تصريح لـ سانا أن الأوركسترا شاركت مع نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين في العلوم والنظريات الموسيقية وعدد من السفراء الموسيقيين لبلادهم حول العالم.

وقدمت من خلال المؤتمر 4 مقطوعات موسيقية متنوعة عزفتها الأوركسترا منها “ليلة القبض على فاطمة” و”لونغا بيات” و”أفلام ديزني” و”ألوان سورية” عبر تقديم التراث السوري.