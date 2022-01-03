فعاليات دار الأسد للثقافة والفنون للشهر كانون الثاني

تستأنف الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون نشاطاتها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارة الثقافة باستئناف النشاطات في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما بنسبة 50 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.

وتقيم الدار خلال الشهر الجاري هذه النشاطات:

12 كانون الثاني: أمسية موسيقية لآلة البيانو يحييها غزوان الزركلي بمناسبة مرور ستين عاماً من المشاركة في الحياة الموسيقية (أعمال للودفيغ فان بيتهوفن وفريدريك شوبان)، على مسرح الأوبرا في السابعة مساءً.

18 كانون الثاني: أمسية موسيقية تحييها أوركسترا شام الإيقاعية بقيادة علي أحمد بمشاركة دلامة شهاب (ترومبيت – ساكسافون )، على مسرح الدراما في السابعة مساءً.

20 كانون الثاني: أمسية موسيقية غنائية بعنوان “في حضرة الرحابنة” تحييها فرقة قصيد بقيادة كمال سكيكر، على مسرح الأوبرا في السابعة مساءً.