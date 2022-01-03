للحساب الذهني.. الفريق السوري يحرز المركز الأول في مسابقة تايوان

أحرز فريق من مدينة القامشلي المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي في مسابقة تايوان للحساب الذهني التي اختتمت أمس وشارك فيها الفريق السوري عبر برنامج الزووم ونالت مدربة الفريق روضة المكطف لقب أفضل مدربة في المسابقة.

وبينت مدربة الفريق روضة المكطف في تصريح لمراسلة سانا أن الفريق السوري المشارك من مدينة القامشلي والمؤلف من 10 أطفال أحرز المركز الأول على المستويين الثالث والرابع في المسابقة حيث أحرز الطفل محمد نور شيخ زين المركز الأول في المستوى الثالث فيما أحرزت الطفلة آرين ساكير المركز الأول في المستوى الرابع.

وأشارت المكطف إلى أن المسابقة التي شاركت فيها عدة فرق من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وتونس ومصر تعتبر من أقوى البطولات الدولية.

يذكر أن الفريق شارك بعدة مسابقات دولية منها مسابقة بطل العرب التي أقيمت في الجزائر وحصل فيها على المركز الأول ممثلاً بالبطل زانا عثمان.