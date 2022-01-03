معرض فني بباريس يمنح فضيته لتشكيلية سورية

حققت الفنانة التشكيلية السورية المغتربة في كندا رندة حجازي حضوراً مميزا من خلال نيلها الميدالية الفضية في معرض فني أقيم بباريس.

وفي تصريح لها قالت الفنانة حجازي: “قبل سنتين تم قبولي في دائرة فناني ونحاتي إقليم كيبيك بكندا لأكون أول فنانة سورية يتم قبولها في هذه الدائرة وبعد توقف النشاطات والفعاليات في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا عاد المعرض السنوي لفناني الدائرة في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أيلول من العام الماضي بدورته الـ 51”.

وأوضحت الفنانة حجازي أن لجنة تحكيم المعرض المكونة من سبعة حكام دوليين اختارت الأعمال الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى لتنال الميدالية الفضية عن لوحة بأسلوب سريالي تتحدث عن القيود التي تحد من تطور المرأة فجاءت ضمن اللوحة حبيسة إطار على شكل عجلة دراجة مربعة الشكل مبينة أن النتيجة صدرت مع آخر يوم من العام الماضي لتختتم 2021 بإنجاز فني جديد لها في المغترب.

وضم المعرض الذي أقيم في القاعة الملكية بكنيسة القديسة مادلين في باريس 90 عملاً فنياً بين لوحات ومنحوتات لـ 65 فناناً وفنانة.

وكانت الفنانة السورية رندة حجازي فازت عام 2020 بمسابقة لاختيار تصميم نصب تذكاري تابع لجمعية أندية الليونز الدولية ليتم وضعه لاحقاً في ساحة من ساحات كندا العامة.