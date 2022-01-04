ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ خمس سنوات مقابل الين

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات مقابل الين الياباني.

وذكرت “رويترز” أن الدولار سجل 815ر115 يناً للمرة الأولى منذ الـ11 من كانون الثاني عام 2017 بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل 5ر12 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 6420ر1 بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 328ر96 وبلغ سعر اليورو 1302ر1 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 34685ر1 دولار مسجلاً 3431ر1 دولار.

وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 7184ر0 دولار.