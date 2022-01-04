بمشاركة 950 رجل أعمال.. معرض صنع في سورية للألبسة الشهر القادم 

ينظم اتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة خلال شهر شباط القادم المعرض التصديري التخصصي للألبسة الجاهزة والنسيج ومستلزمات الإنتاج/ صنع في سورية – ربيع وصيف 2022 / على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وبين السيد محمد زيزان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، وعضو اللجنة المنظمة للمعرض، أن المعرض سيقام في الفترة من 3 ولغاية 6 من شهر شباط القادم، حيث أصبح هذا المعرض حدثاً اقتصادياً هاماً يقام بشكل دوري وينمو ويتطور عاماً بعد آخر ويعبر عن مدى تطور الصناعة الوطنية في مجال الألبسة، ويتضمن منتجات عالية الجودة تواكب أحدث خطوط الموضة.

وأضاف زيزان أنه يشارك في هذا المعرض 585 مشاركاً يتوزعون على 6 صالات تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع من أرض مدينة المعارض بدمشق، وهي تعد المشاركة الأوسع والأكبر ضمن دورات هذا المعرض الهام.

وحول دعوة ومشاركة رجال الأعمال العرب كشف زيزان أنه تمت دعوة 950 رجل أعمال من العراق والأردن وليبيا والجزائر ولبنان لزيارة المعرض والاطلاع على أجنحته ومعروضاته، وبالتالي إبرام عقود لتصدير المنتجات الوطنية لهذه الدول، وذلك في إطار زيادة الصادرات وفتح آفاق وأسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

حلب – معن الغادري