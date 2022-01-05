أبناء الجولان يعتصمون رفضاً لممارسات الكيان الصهيوني ومخططاته الاستيطانية

نفذ عدد من أبناء الجولان السوري المحتل اعتصاماً أمام مفوضية بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، رفضاً لغطرسة كيان الاحتلال الصهيوني ورداً على ممارساته وقراره التوسع في إقامة مستوطنات جديدة في الجولان

وجدد أبناء الجولان خلال الاعتصام تأكيدهم على حقهم باستعادة أرضهم ومواصلة نضالهم ضد العدو الصهيوني وأن وقفتهم بمثابة رسالة للعالم أجمع بأنهم لن يتنازلوا عن أرض الجولان التي رويت بدماء الآباء والأجداد على مدار عقود طويلة ووقوفهم ضد هذه المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى تهويده وتغير معالمه الديمغرافية والجغرافية.

وطالب أبناء الجولان كيان الاحتلال بالانسحاب الفوري والكامل وإعادة كل الأراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967 كما ناشدوا المجتمع الدولي والشرعية الدولية الوقوف موقف المؤيد والحق تجاه الشعب السوري وممارسة دورهم على أرض الواقع.

وأعرب أبناء الجولان عن ثقتهم الكبيرة بجيشنا الباسل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد بإعادة كل ذرة من تراب الجولان المحتل مشددين على أن صمود أهلنا في الجولان منذ الاحتلال تأكيد على أن الشعب العربي السوري لا يتخلى عن أرضه وحقوقه مهما كانت التضحيات.