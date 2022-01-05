الـ (كاف) يوافق على حضور الجماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على حضور الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي أن الـ كاف وافق على إقامة لقاءات البطولة بحضور الجماهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتفق عليها لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار الاتحاد الكاميروني إلى أن لقاءات المجموعة الأولى ستكون بحضور 80 بالمئة من سعة الملاعب مع إقامة باقي مباريات المجموعات الأخرى بحضور 60 بالمئة من سعة الملاعب.