تأهيل كورنيش جبلة يبدأ

بدأ مجلس مدينة جبلة بأعمال إعادة تأهيل الكورنيش وتشجير الحدائق الموجودة حوله.

وذكر المهندس احمد قناديل رئيس مجلس المدينة أن الأعمال تتضمن إعادة تأهيل الرصيف البحري وإصلاحه وصيانة الحفر الموجودة على الكورنيش وإزالة التراكمات وترحيلها وصيانة المقاعد وألعاب الأطفال الموجودة هناك.

وبين قناديل أن الورشات بدأت وبالتعاون مع عمال الكهرباء بصيانة الإنارة في الأرصفة لافتاً إلى أن ورشات الخدمات والصيانة والحدائق التابعة لمجلس المدينة تعمل على مدار الساعة لإعادة تأهيل كورنيش جبلة بشكل كامل.