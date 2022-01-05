جامعتي الفرات وحماة تصدران نتائج امتحانات اللغة للقيد في درجة الدكتوراه

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي أُجري يوم أمس الثلاثاء في مقر المعهد العالي للغات.

رئيس جامعة حماة، الدكتور زياد سلطان، بين أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور بلغت نحو 70%، وأسماء الناجحين موجودة ضمن لوحة الإعلانات في المعهد العالي وعلى موقعي الجامعة والمعهد الالكترونيين.

في السياق، أصدر فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة نتائج اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الدكتوراه، الذي تم إجراؤه أمس الأول في مركز كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبحسب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحسكة، الدكتور قحطان الفلاح، بلغ عدد المتقدمين للاختبار في اللغتين الإنكليزية والفرنسية 29 متقدما، بنسبة نجاح وصلت إلى 17% من مجمل عدد المتقدمين، الذين توزعوا على 28 متقدماً للغة الإنكليزية ومتقدم واحد للغة الفرنسية.

كما أشار قحطان إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الاختبار في لوحة الإعلانات الخاصة بالكلية أو من خلال صفحة جامعة الفرات على موقع “فيس بوك”.