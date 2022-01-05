فوز مثير للثورة على قاسيون بدوري سلة السيدات

تمكنت سيدات الثورة من تسجيل فوز مستحق على سيدات قاسيون بفارق 8 نقاط بنتيجة (69-61) في المباراة التي أقيمت مساء أمس بصالة الفيحاء بدمشق، ضمن المرحلة السابعة من عمر الدوري.

المباراة جاءت مثيرة في مجرياتها حيث شهدت تقدم قاسيون قبل نهاية المباراة مستغلاً الإصابات والغيابات في صفوف الثورة الذي تمكن بخبرة لاعباته اليسيا مكاريان وسيدرة سليمان وجيسيكا حكيمة من إلحاق الهزيمة الأولى بقاسيون.

مساعد مدرب الثورة طاهر مهنا تحدث لـ “البعث ميديا” عن المباراة قائلاً: المباراة كانت قوية من الطرفين، ورغم غياب ثلاث لاعبات من فريقنا إلا أننا نجحنا في تحقيق الفوز، وكان في دخول لاعبات قاسيون بكثرة الأخطاء الشخصية بالربع الأخير واعتماد مدرب الفريق على الدفاع الضاغط “البرس” مفتاح الفوز، فريقنا يتحسن من مباراة لأخرى ومع عودة اللاعبات المصابات سيكون الوضع أفضل في المراحل المقبلة.

وفي الصالة نفسها فازت سيدات الوحدة على ضيفاتهن محردة بفارق وصل إلى (21) نقطة بنتيجة (75- 54) نقطة بعد مباراة متوسطة في مستواها الفني، حسمتها سيدات الوحدة في نصفها الثاني.

وفي طرطوس حقق فريق الساحل فوزاً كبيراً على بردى بفارق (32) نقطة بنتيجة(60 ـ 28) نقطة، وفي صالة الأسد بحلب واصل فريق تشرين صدارته للدوري دون أي خسارة بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه الاتحاد بفارق (12) نقطة بنتيجة (64 ـ 52) نقطة، بينما تمكن فريق الجلاء من إحراز فوز كبير على جاره العروبة بفارق (30) نقطة بنتيجة (74 ـ 44) نقطة.

المرحلة الثامنة من الدوري ستقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلعب في حلب الجلاء (وصيف البطل) مع الثورة (حامل اللقب) كما يلعب العروبة مع الساحل ويحل الاتحاد ضيفاً على محردة، وفي دمشق يلعب بردى مع جاره قاسيون وفي اللاذقية يلعب تشرين مع الوحدة.

ويتصدر تشرين الترتيب بـ 14 نقطة فالثورة وقاسيون 13 نقطة والوحدة 12 نقطة والساحل 11 نقطة والجلاء 10 نقاط وبردى 9 نقاط والاتحاد ومحردة 8 نقاط وأخيراً العروبة 6 نقاط.

عماد درويش