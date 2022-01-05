قوات الأمن العراقية تقبض على 8 إرهابيين من “داعش”

قبضت قوات الأمن العراقية اليومن على ثمانية إرهابيين خلال عمليات عدة نفذتها في بغداد وكركوك وديالى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قامت بعمليات منفصلة أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في محافظة بغداد وثلاثة في كركوك وإرهابي في ديالى” مشيرة إلى أن الثمانية هم مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات “داعش” الإرهابية، موضحة في بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين الموقوفين أصولا.