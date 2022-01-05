كونيتشنا: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية “وقاحة مطلقة”

اعتبرت رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي عضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا كاترجينا كونيتشنا استمرار فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب على سورية بـ“وقاحة مطلقة”.

وأشارت كونيتشنا في تصريح لسانا في براغ اليوم إلى أن سورية وبعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها تحتاج إلى التكاتف لإعادة بناء اقتصادها وعمرانها إلا أن التأثير الوحيد الذي تتركه الاجراءات الغربية القسرية يكمن في تراجع مستوى معيشة المواطنين السوريين وإبطاء عملية إعادة الإعمار الأمر الذي يعتبر تصرفاً “لاإنساني ولاإخلاقي”.

واعتبرت كونيتشنا أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير في طروحاته حيث يتحدث عن مساعدة الشعوب الأكثر حاجة وفي نفس الوقت يقوم بكل ما يستطيع كي لا تتمكن سورية أو غيرها من الدول من استعادة نشاطها ونموها الاقتصادي مؤكدة أن “تطبيق القانون الدولي يجب الا يتم حسبما يناسب اللاعبين الدوليين”.