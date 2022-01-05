محطة فضائية روسية لتزويد الأرض بالكهرباء!!

ذكرت مؤسسة “روس كوسموس” أنها صممت مشروع محطة توليد فضائية يمكنها إرسال الطاقة الشمسية من الفضاء إلى المناطق النائية الوعرة على الأرض أو إلى المركبات الفضائية الأخرى.

وفي بيان للمؤسسة، فقد أنجزت شركة أنظمة الفضاء الروسية العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية الفضائية الواعدة، التي من شأنها أن تضمن التوريد المنتظم للكهرباء إلى المناطق النائية – مثل الجزر والجبال والمناطق الشمالية البعيدة – من الأرض، بغض النظر عن الظروف الجوية وعلى مدار الساعة، إضافة إلى إمكانية إرسال الطاقة إلى المركبات الفضائية الأخرى – خاصة في حالات الطوارئ.

ووفقا للمؤسسة، يضم مجمع الطاقة هذا منشآت فضائية وأرضية، وستكون هناك وحدة إرسال في الفضاء تتألف من مركبة فضائية غير مأهولة بمساحة 70 متر مربع لتجميع طاقة الشمس وإرسالها إلى الأرض.

كما لفتت إلى أنه سيتم نشر وحدة استقبال على سطح الأرض تضم منظومة هوائيات أرضية متنقلة تتلقى الطاقة الشمسية من المركبة الفضائية عبر قناة ليزر وتقوم بتحويلها وتوزيعها.

المؤسسة بينت أن نقل الطاقة من المحطة إلى الأرض سيتم بأقل قدر من فقدان الطاقة، مشيرة إلى أن قدرة وفعالية الألواح الشمسية الموجودة في الفضاء أكثر بعدة مرات من تلك المستخدمة على سطح الأرض حاليا.