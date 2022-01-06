الرئيس الأسد يهنئ أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد- فيديو

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس الذين يحتفلون اليوم بعيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

وقدم منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية التهاني باسم الرئيس الأسد للمطران آرماش نالبنديان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها ومن خلاله إلى جميع أبناء الطائفة الكريمة.

بدوره شكر المطران نالبنديان الرئيس الأسد على تهنئته الكريمة ورعايته الدائمة لأبناء الوطن داعياً الله أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها وأن يوفق الرئيس الأسد ويكلل جهوده باستعادة سورية استقرارها وأمنها متمنياً أن يحمل العام الجديد معه كل الخير للشعب السوري الذي يواجه الحصار الاقتصادي الجائر.