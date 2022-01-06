الصين تؤكد رفضها تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائي

خلال جلسة لمجلس الأمن، أكدت الصين أن الدول الغربية التي تواصل طرح ما يسمى ملف الكيميائي في سورية أمام مجلس الأمن الدولي تفتقر إلى الموضوعية وتسيس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة سون تشي تشيانغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس “إن هذه الأعمال الغربية تقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسمم أجواءها وتقوض الثقة المتبادلة بين الدول الأطراف” مضيفاً إن الصين “تحث الدول المعنية على تغيير مسارها والكف عن تسييس عمل المنظمة”.

وجدد المستشار الصيني دعوة بلاده منظمة الحظر ومديرها العام إلى التمسك بالموضوعية والحياد والسعي إلى الوحدة والتعاون بين الدول الأطراف وإعلائهما على الانقسام والمواجهة.

ولفت تشيانغ إلى أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تشكل الأساس لمعالجة القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ولكن بعض الدول تجاهلت تماما في السنوات الأخيرة أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بسورية.