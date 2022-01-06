الطاقة الشمسية تنير شوارع الصنمين في ريف درعا

تمت إنارة الشارع الرئيسي للصنمين في ريف درعا وبعض الشوارع الفرعية المؤدية إلى المدينة بالطاقة الشمسية.

وبين رئيس مجلس مدينة الصنمين محمود محمد أن الإنارة شملت شارع المدينة الرئيسي وشوارع الثورة وآذار وجمال عبد الناصر والمشفى مشيراً إلى أن عدد الأجهزة المركبة نحو 90 جهازاً تعمل على الطاقة الشمسية.

ولفت محمد إلى أن تركيب أجهزة تعمل على الطاقة البديلة من شأنه المساهمة في تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية وتحويل ما تستهلكه أعمدة الإنارة في الشوارع لصالح المواطنين.