اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي تناقش صعوبات العمل بحماة

ناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة خلال اجتماعها الدوري، بحضور أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري، والرفيقة رضية سقر رئيسة مكتب الشباب الفرعي، الصعوبات التي تعيق العمل الرياضي مقترحين الحلول لها لتحسين الأداء والوصول به للمستوى الذي ينتظره الرياضيون في المحافظة.

الرفيق باشوري شدد على وضع جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة الرياضة والرياضيين ورفع سوية الواقع الرياضي بشكل مستمر متطرقاً للدعم الكبير الذي يوليه الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد للرياضة والرياضيين.

ودعا أمين الفرع إلى ضرورة تأمين مواقع استثمارية لتغطية الأنشطة الرياضية لتكون اللجنة التنفيذية قادرة على متابعة ودعم الرياضة بكافة ألعابها، مع ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية لتأخذ دورها في تطوير الألعاب وتشكيل منتخبات المحافظة.

وتم الاستماع إلى واقع عمل المكاتب الفنية والرؤية المستقبلية لتطوير الرياضة على مستوى المحافظة لحل أغلب المعوقات التنظيمية بما يتعلق بترميم كوادر المؤسسات (أندية – لجان فنية).

حماة – منير الأحمد